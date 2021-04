Rokilegend Brian May käis vastiku loo pärast kohtus tunnistusi andmas

Inglane Phillip Webb on 59-aastane sohver, kes on viimased kakskümmend aastat töötanud Queeni kitarristi Brian May heaks, vahendab Evening Standard. Märtsis pidi aga May oma pikaajalise autojuhi pärast minema kohtusse tunnistusi andma, sest Webbi süüdistati alaealise seksuaalses ahistamises aastatel 1999 kuni 2006.