Ootamatult tuppa marssinud kullerit tabas üllatus: ees ootas paljas blogija

Wadowsky rääkis «Seitsmestes uudistes», et sättis ennast üritusele minekuks, kui kuulis, et keegi on esikus. Selgus, et häbematu kuller oli lukustamata uksest ise sisse marssinud. «Kuna ma ei kuulnud koputust, siis tuli ta mulle esikusse,» rääkis Wadowsky, kelle sõnul oli kogemus väga ehmatav.