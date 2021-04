TUBLI! ⟩ Põhjanaabrite talendisõus Liis Lemsalu laulu lõõritanud Siret pääses poolfinaali

Tapalt pärit 32-aastane lauljatar, kess osaleb rahvusvahelisel formaadil põhinevas talendisaates, valis lauldavaks looks Liis Lemsalu hiti «Kehakeel», mis on oluline nii eestlastele kui ka soomlastele - nimelt on meie armastatud «Kehakeel» soome popploo «Keho puhuu» kaver , põhjanaabrite lugu esitab lauljatar Anna Puu. Siret otsustas kavalalt kombineerida Eesti ja Soome versisooni ning laulis viimase refrääni hoopiski soome keeles.

Paar nädalat tagasi rääkis Tuula Elmari hommikuprogrammis, et tal on Soomega tihedad suhted. «Mu vanemad elasid seal päris pikalt, tänaseks on nad küll Eestisse juba tagasi kolinud. Ka mina olen seal mingil eluperioodil elanud, eelkõige just Ahvenamaal,» selgitas lauljatar, mis teda põhjanaabritega seob.