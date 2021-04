UUS DRAAMA? ⟩ Rannamaja Silver: Väike Merylin on mulle ebasümpaatne

Ada küsis Silverilt, kes on tema jaoks kõige ebasümpaatsem eelmise «Rannamaja» hooaja osalistest. Meier ütles, et seal olles sai ta kõigiga läbi, kuid pärast majast lahkumist on asjalood teisiti. «Kes on minu jaoks ebasümpaatne, on väike Merylin.»