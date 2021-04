Briti tõsielustaar suri kõigest 38-aastaselt

Nikki Grahame sai Suurbritannias tuntuks 2006. aastal, kui ta osales tõsielusaates «Big Brother» (ehk «Suur vend»), vahendab The Sun. Grahame oli fännide seas väga populaarne ja temast sai tõsielusaate tõeline ikoon. Ta naasis tõsielusaatesse 2010. ja 2015. aastal ning võttis osa ka selle Kanada versioonist.

Kuulsaks saades rääkis Grahame avalikult oma söömishäirest ja kirjutas sel teemal kaks raamatut («Dying To Be Thin» ja «Fragile»). Grahame kannatas anoreksia all aastakümneid ja tema võitlus algas, kui ta oli kõigest 7-aastane.