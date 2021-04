VIDEOINTERVJUU ⟩ Koit Toome sai kaaperdatud kontod tagasi tänu IT tutvustele

«7 nädalat tagasi kaaperdati minu Facebooki konto. Vabandan kõigi sõprade ees, kes sel ajal said konto alt ebameeldivaid kommentaare või üllatavaid sõbrakutseid,» teatas Koit Toome kolmapäeval oma Facebookis. Sel nädalal sai Koit taas oma sotsiaalmeedia kontod tagasi ja andis selleks puhuks ka väikse intervjuu, selgitamaks olukorda.

Koit Toome konto hõivas keegi Mohammed Al Zamar. «Kui mina sain mingit viimast informatsiooni, siis kuskilt Ankarast, Türgist tuli kogu see ettevõtmine. Täiesti uskumatu lugu, ma olen selliseid asju ainult kuulnud, aga et midagi sellist võiks minuga juhtuda, see oli täitsa uskumatu,» tõdes Koit.