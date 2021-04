EHMATAV GALERII ⟩ Imekaunis poksija sai võistlustel valusaid vigastusi ja muutus tundmatuseni

Courtenay sai kümne tegutsemisvooru järel ühehäälse punktivõidu. Naise jaoks tähendas see esimest maailmameistitriitli võitu peale kaheksandast professionaalsest võistlusest osavõttu. Bridges nägi välja aga ütlemata halb, nähes peale matši välja lausa tundmatu. Daily Star vahendab, et Austraalia päritolu poksija ütles matši ajal korduvalt, et ei näe oma silmast välja, kuna see oli niivõrd paisunud.