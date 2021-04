Elu24 vahendas hiljuti, et aprilli alguses ilmusid sotsiaalmeediasse pildid ja videoklipid naistest, kes poseerisid paljalt Araabia Ühendemiraatide suurima linna, Dubai kõrghoone rõdul. Nüüd on selgunud, kellega täpselt tegu oli ja kes on see rikkur, kes paljaid naisi rõdul pildistas.