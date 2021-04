Bikiinipildi postitanud Anni Rahula: meil kõigil on omad eripärad

Isiklikule Instagrami kontole lisatud postituse alguses tunnistab jalgpallikohtunik ja modell Anni Rahula, et sai sel aastal esimest korda vette. «Mainin ära, et olen siiani vaid üks kord basseini suutnud minna ja see mõne minuti hõljumist sai ka pildile,» kirjutas Anni.

Eestlanna pidas aga oluliseks täpsustada: «Kõhulihas tuleb sellest, et hoidsin tagumikku üleval, et veest veidi välja jääks, viimasel pildil hoidsin jalgu teineteise peal, et üks vett vähem puudutaks.» Anni tegi nalja, et poseerimise nippideks tuleks teda jälgida.

Küll aga jõudis Anni oma postitusega, kus ta jagas pilte nii endast kui ka oma perest, eriti olulise sõnumini.

«Esimene pilt tundus viimasel ajal silma jäänud teemadega hästi haakuvat. Toorele fotofailil said küll värvid filtriga muudetud, aga muu ikka nii nagu on. See on äge, et sotsiaalmeedias on järjest trendikam jagada endast/kehadest kaadreid, mis vahepeal justkui okei ei olnud,» tõdeb Anni ja jätkab, «ega tegelt pole tihti siiani, aga juba parem. Veel valitakse ajakirjades jne. ikka sile säär või äärmisel juhul photoshopitakse (võetakse fotolt pilditöötlusega - toim) «vead» ära.»

Anni tõdeb, et ta ise on ammu midagi sellist plaaninud postitada ja Maltal tekkis seda pilti nähes kohe hea võimalus: «Olgu seal jalal ja puusal siis mõni venitusarm või istumisest tulenev tselluliit.»

«Eelkõige mõtlesin teemaks võtta seetõttu, et mu enda laps võib kunagi tulevikus (ja veel õrnas eas) sotsiaalmeediaga liituda. Ma tahan, et ta teaks, et meil kõigil on omad eripärad (ma ei kutsuks neid isegi vigadeks). Minul endal, selle pildiga tuli hetkeks, et «kahju, et kints selline, see vist ei sobi» ja siis ise järgmine hetk pidin peatama end, «oota, mida sa räägid?! Kes ütles?! Täitsa suva ju!»,» kirjeldas Anni oma bikiinipildi tähtsust.

Anni arvates ei ole sarnaselt meelestatud inimene väga usutav, kui ta oma lapsele ütleb, et ta on täpselt sellisena kaunis, nagu ta on.