Eesti päritolu näitlejanna Mena Suvari sai esimest korda emaks

Veebruaris 42. sünnipäeva tähistanud Mena Suvari teatas lapseootusest enda isiklikul Instagrami kontol möödunud aasta oktoobris. «Meieni on jõudnud kõige võimsam ja armsam kingitus,» kirjutas Suvari ja lisas, et läbi trauma ning raskuste on ingel tema ja ta abikaasa välja valinud.

«Sa oled kõik, mida olen eales tahtnud ja kõige olulisem asi,» kirjeldas Suvari oma tulevast last.

Näitlejanna esindaja kinnitas meediaväljaandele People, et Suvari esimene laps sündis aprilli alguses. «Nii emal kui lapsel läheb suurepäraselt,» kinnitas näitlejanna esindaja. Näitlejanna oli varem avaldanud, et ootab poissi. Näitlejanna poja nimeks sai Christopher Alexander.

Suvari lapse isa on kanadalane Michael Hope (alumisel pildil koos Suvariga), kes näitlejanna sõnul päästis tema elu. Paar kohtus Hallmark kanali originaalfilmi «I'll be home for Christmas» filmivõtetel 2015. aastal. Hope töötas filmi kunstiosakonnas. Paar abiellus 2018. aastal.

Suvari sündis 1979. aastal Rhode Islandi osariigis Ameerikas. Tema Pärnust pärit isa Ando oli psühhiaater, kelle perekonnanimi Süvari mugandati Suvariks. Näitlejanna ema, kes oli Andost 24 aastat noorem, töötas medõena ning on Kreeka, Norra ja Saksamaa juurtega.