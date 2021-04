KLÕPSUD ⟩ Soome ralliässa Jari-Matti Latvala ekskihlatu on kuuendat kuud rase

Soome televisioonis tuntuks saanud ja eduka sotsiaalmeediakarjääriga jätkanud Maisa Torppa on enim tuntud ralliässa Jari-Matti Latvala (35) ekskihlatuna. Naine saabus Latvala ellu 2016. aasta kevadel. Nad hakkasid käima ning kolisid juba sama aasta augustis ühe katuse alla.

Aasta hiljem paar kihlus, kuid abiellumiseni Latvala ja Torppa ei jõududki. 2019. aasta oktoobris plahvatas uudispomm, et Latvala kihlatu Torppa on elanud kevadest saati kaksikelu ning kurameerinud tuntud IT-juhiga. Kuigi kihlus katkestati, eitas Torppa petmiskõlakaid ning väitis, et suhte purunemises oli süüdi hoopis meedia.

Kui Torppa toonane jutt tõele vastas, tähendab see vaid üht, et tegemist on õige kiire naisega, kuna vähem kui neli kuud hiljem sõudis sotsiaalmeediastaar uue mehe Mikkoga Helsingi kirikus abieluranda. Pulmapidu toimus samal päeval, 14. veebruaril ühes prestiižikas hotellis.

Vähem kui aasta hiljem avaldas Torppa Instagramis, et on lapseootel. Torppa, kes oma abikaasa nägu avalikkuse eest varjab, on viimastel kuudel aga meelsasti sotsiaalmeedias oma kasvavat beebikõhtu näidanud.

Nii Torppal kui ka tema abikaasal on üks laps varasemast suhtest. Sotsiaalmeediastaaril on esimesest abielust 8-aastane poeg, vahendab en24news.com. Naise abikaasal on eelmisest suhtest 5-aastane tütar.

Lapseootuse ajal on aga Torppa sattunud korra ka suhtedraamasse. Nimelt andsid nii Torppa kui ka tema abikaasa veebruaris sisse lahutuse, vahendab seiska.fi. 23. veebruaril sisse antud lahutus oleks tähendanud, et Torppa teine abielu kestis vaid aasta.

«Ühel päeval tundsin nii sügavat ahastust, et lasin Mikkol lahutuspaberid ära täita ja need minuga kohtusse viia,» avaldas Torppa sotsiaalmeedias. Paar sai oma veast ikkagi aru ning paar tundi hiljem võtsid nad lahutuspaberid tagasi.