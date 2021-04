ELU 25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kaja Kallase valge värvipliiats ehk peaministri energiatarbimise režiim

Paar kuud tagasi kirjutas peaminister Kaja Kallas kuulehte KesKus käesolevale haiguspuhangule mõeldes ühe ägeda loo – ta vaatas praeguse pilguga üle klassik Albert Camus (1913-1960) raamatut "Katk".

Linnatulek on lubatud, sealt väljumine keelatud, kinni lülitatud inimesed reageerivad kõik pagan teab kuidas. Jne. Aga ma ei hakka ju klassikut ümber jutustama.

Camus "Katk" pajatab meile Orlansi linna inimeste elukesest pandeemia ajal; aga vähe sellest: pigem ikkagi karantiinist ning inimvõimetest sulgemise ja suletusega hakkama saada. Jajah. Camus raamatus hakkavad kõigepealt surema rotid, pandeemia laieneb ning mingil hetkel saavad kohalikud võimud aru, et nüüd on vaja midagi ette võtta. Linnatulek on lubatud, sealt väljumine keelatud, kinni lülitatud inimesed reageerivad kõik pagan teab kuidas. Jne. Aga ma ei hakka ju klassikut ümber jutustama.

Paralleelid on igati olemas, Kaja Kallase vaade katkule KesKus' is oli lahe ning peaministri kirjanduslik analüüsivõime ja klassikateadmised kaugelt üle keskmise. Tõepoolest, katk nõuab erakordseid otsuseid, aga seda enam ajabki mind veidike õiendama peaministri valge raamat, mille on kirjutanud kokku kurat teab missugune suhtehaldur ja mis näeb välja nagu lõbus lasteaed katku ajal, mis omakorda ei ole lõbus.

Tite värvikarp

Camus raamatus saadi haigusest jagu, aga nagu heas ilukirjanduses alati, aimame me lugejana, et küll see ükspäev tagasi tuleb ja jälle inimesed rutiinist välja ajab. Ja kui inimesed on rutiinist väljas, hakkavad nad kaklema, omavahel kõikvõimalikke isekootud teooriaid vahetama ning satuvad meeleheitesse, sealjuures on igal kogunenud grupil oma vääramatu "õigus", "tõde" ja need kõik muud asjad, millega on kokku puutunud ju kodumaisedki klassikud.

Ega siis praegu teisiti. Jagu saadakse ikka, aga batsill elab omasoodu: kas muteerub või astub lavale uus peategelane, mis samuti tavapärase rütmi uppi pöörab, pahandusi sünnitab, kodanikkonna tülli ässitab ja lahendusi otsima paneb.

Kajal on nüüd valge raamat, mis tegelikult näeb välja nagu tite värvikarp, valgusfoor või spioonide poolt akna taha riputatav kardin, mille värv ütleb, et kas "õhk on puhas" või siis vastuoksa – "hodke eemale".

Valges raamatus on samuti värvikoodid; lihtsamalt aru saamise mõttes on neile värvidele midagi taha kirjutatud: lõpetage kogunemine, tõmmake minema, püsige kodus või lihtsalt: olge ettevaatlikud. Vahva värk. Maailmas on seoses uue katkuga seda juba kasutatud.

Ometi on sellel küljes oma naeruväärsed lõigud.

Lolli trotsi tulek