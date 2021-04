Üheksakordse maailmameistri tulevane abikaasa: alustasin «boksitüdrukuna»

Ka motomehe abikaasa on kuulus. Itaallanna Francesca Sofia Novello on tippmodell ja tal on Instagramis üle 350 000 jälgija.

«Mõistan, et see võiks olla solvav, kuid minu arust oli see töö nagu iga teinegi. See on tegelikult hea tööots, kui sa oled oma karjääri alguses,» sõnas Novello ajakirjale antud usutluses.