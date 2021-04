USA vabavõitleja naasis ringi vaid loetud kuud pärast sünnitust

Ansaroff on pärast sünnitust end väga heasse vormi treeninud, kuigi laupäevases matšis andis ta avaraundi järel Mackenzie Dernile loobumisvõidu.

«Pole mingeid vabandusi. Võtsin selle matši vastu, sest tundsin, et olen valmis. Kuid tulen veel tagasi,» kirjutas Ansaroff pärast kohtumist Instagramis.

«Aitäh treeneritele ja tiimkaaslastele, kes aitasid mu selleks matšiks valmistuda. Tänud ka perele ja sõpradele, kes on minusse alati uskunud. Palju õnne vastasele Mackenzie Dernile. See oli tema õhtu,» lisas Ansaroff.

«On hea tunne. Nina on võimas tüdruk, vaatan talle alt üles. Tunnen, et meie vahel on mingi side, sest oleme mõlemad emad, rääkis Dern pärast matši.