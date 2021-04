Pakikeskustes on praegu iga päev jõulud, sest saadetavate pakkide arv on viimase aastaga tohutult kasvanud - seetõttu käisimegi uurimas, milline ühe paki teekond siis tegelikult välja näeb ja kuidas olla kindel, et ka kõige õrnemad asjad pakiautomaadiga saates terveks jääksid. Lisaks selgub, et inimesed täidavad pakiautomaadi sahtleid mõnikord ikka päris kummaliste asjadega.