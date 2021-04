Traagiliselt poiss-sõbra kaotanud Šveitsi laskesuusatäht: küsin unes temalt nõu

Karm kaotusvalu tõusis taas pinnale märtsis, kui Basegra võitis Austrias Obertilliachis peetud noorte MMil kuldmedali. Šveitsi neiu oli võistluste kangelanna kahe individuaalse MM-tiitliga. Basegra rääkis Blickile, et jõudu suursaavutusteks ammutas ta mälestustest hukkunud kallimast.

«See on mind tugevalt mõjutanud. Tema tõusis üles ja jätkas võitlust. Mina ainult magasin ja nutsin kodus. Niisiis ütlesin endale: kui tema on selleks võimeline, olen minagi. Lucas poleks tahtnud, et ma loobuksin kõigest sellest, mis minule tähtis on,» rääkis Basegra väljaandele.