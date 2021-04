Erakorralise meditsiini osakonnas töötav Kadri (täisnimi toim. teada) tegi möödunud nädalavahetusel sotsiaalmeedias postituse, mis levib kulutulena. Tuhandetel inimestel, kes on tema postitust edasi jaganud, on kõrini Toompeal toimuvatest meeleavaldustest ning väga paljud neist on eesliinitöötajate toetuseks internetiavarustes ka sõna võtnud.



«Olen saanud väga palju pikki ja südamlikke toetuskirju ning austusavaldusi - nii meedikutele kui politseile,» kinnitab postituse autor Kadri. «Minu postituse eesmärk ei olnud põhimõte, et meil on raske, vaid pigem on asi inimeste suhtumises. Suhtumine viiruse olemasolusse, maski kandmise vajadusse ja politseisse,» lisab ta.