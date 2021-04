Mõjuisik Liisa Leetma valus meenutus: ma sain sadu kirju inimestelt, kes ütlesid, et tapavad mu ära

Sportlandi « Be 1st » taskuhäälingus räägivad saatejuhid Kairi Killing ja Sandra Raju inimestega, kes teevad kõike oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Saates oli külas kaunis mõjuisik ja meikar Liisa Leetma , kel oli varuks nii mõndagi huvitavat. Naise jaoks oli see esimene kord taskuhäälingust osa võtta.

2018. aastal tekitasid Liisa Leetma fotod mitmetes pahameelt ja talle heideti ette liialt tumedat nahatooni ning rastapatse. «Kui ma selle pildi postitasin, siis ma jäin ise mõtlema, kas see on okei, sest see pilt oli nii ületuunitud, kui üldse sai olla. Ma julgelt tegin seal oma huuli suuremaks, värvifiltrid andsid naha tumedust juurde,» rääkis Liisa.

Naise sõnul pilt, mis temast võrdluseks otsiti, oli kõige halvem pilt, kus mul oli välk silma lastud ja ma olingi lumivalge,» tõdes ta. Liisa tõdeb, et sai aru miks see juhtus ja sellest, mis ta valesti tegi, kuid naine sai sadu ähvardavaid kirju. «Ma otsin su ülesse ja ma tapan su ära,» meenutas Liisa, et asi läks väga süngeks ja käest ära. Meikar loodab, et mitte keegi ei peaks kunagi sellisesse olukorda sattuma, nagu tema tol hetkel parasjagu oli.