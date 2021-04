PERFEKTNE ⟩ Helen Adamson avaldas, miks Sansibar on lausa imeline reisisihtkoht

«Oma puhkuselt ootasin ma päikest, imeilusat randa, võimalust otse hotellist ookeani joosta ja mis peamine, ma tahtsin lihtsalt olla. Miks ma valisin sihtkohaks just Zanzibari?» alustab Helen Adamson oma Instagrami postitust, milles tööb üksikasjalikult välja pea kõik põhjused, miks Sansibar on ideaalne sihtkoht.

Reisihuvilisest Helen tõdeb, et Sansibaril on aastaringselt soe kliima. Kui kõrvale jätta aprillist maini vältav vihmaperiood, on paradiisisaarel keskmisel 28 kraadi sooja. Suure boonusena toob Adamson välja imekaunid rannad, kus liiv on valge ja vesi kristallselge.