JULGUSTÜKK ⟩ Tundmatud härrad pakkusid Merylin Naule küüti: sa ei karda meiega auto peale tulla?

Merylin Nau kirjutab oma Instagrami loos, et jäi pisut oma toimetustega ajahätta ja pidi kiirelt tegutsema. «Täna olin kaubanduskeskuses ja mul on aega 20 minutit, et sealt jõuda edasi küüntesse,» kirjutab ta. Naine tõdes, et ta Uber taksorakendus jamas ja tal ei õnnestunud saada ühtegi autot, et kiiremas korras küünetehniku juurde jõuda.

Merylinil läks aga õnneks. «Siis ma küsisin keskuses suvalistelt ettejuhtuvatelt tüüpidelt, et kas saate mind ära viia ja et ma pean kindlalt õigel ajal salongis olema,» rääkis Merylin. Kas mehi võlus kauni Eesti neiu välimus, ei tea, kuid abikäsi talle ulatati. «Nii need noored poisid mind auto peale võtsidki,» kirjutab tõsielustaar naerusuiselt.

«Nad veel küsisid, et: «Kuidas sa ei karda meiega auto peale tulla ja nii usaldad?»». Nau tõdes, et sisetunne ütles, et kõik on okei ja mehed on normaalsed. «Eks nad ise ka mõtlesid nii kui nii, et ma mingi pöörane,» tõdes Merylin. Kõik läks aga õnneks - mehed said Eesti kaunitariga juttu puhuda ja Nau jõudis õigel ajal salongi. Lõpp hea, kõik hea, kuid tasub olla ettevaatlik!

Nau jäädvustas ka väikse video rõõmsameelsetest poistest!