«Üksinda kodus» staar Macaulay Culkin sai tuntud näitlejatariga lapse

Paarike naudib kooselu 2017. aastast, kuid last hakati proovima möödunud aasta algusest. «Me harjutame palju,» rääkis mees. «Me üritame sellest sotti saada, ajastuse paika panna. Mitte miski ei aja meest nii pööraseks, kui see, kui su naine teatab, et tal on ovulatsioon,» jäi mehel lisada.