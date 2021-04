FOTOD ⟩ NHLi hokitäht sai jalga hirmsa haava

P.K. Subban teenib hooajal 9 miljonit, vorm pole aga endine, sest mees on suutnud visata käesoleval hooajal 40 mängus vaid neli väravat. Kuigi põhihooaja lõpuni on veel aega, on New Jersey minetanud lootuse jõuda NHLi play-off mängudele.