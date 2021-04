ÄGE! ⟩ Utah' kõrbes avati uus atraktsioon ja hulljulged rikkurid on juba platsis

Amangiri Cave Peaki õhutrepp on pikim omataoline põhjapoolkeral ning see koosneb 120 õhukesest metallastmest. Trepp kulgeb õhus 61 meetrit ja see ripub rohkem kui 120 meetri kõrgusel kõrbe kohal, mis on täis 160 miljoni aasta vanuseid kaljujooniseid.

Õhutrepp sarnaneb rippsillale, kuid on kallakuga. Vaata mis tahes suunas – vasakule, paremale, üles, alla (kui julgust jagub) –, kõikjal avanevad vaated kõrbe avarustesse. Amangiri asub kaitsealuses orus Utah' lõunaosas, mis on Bryce Canyoni, Zioni, Archesi ja Grand Staircase-Escalante'i rahvusparkide vahetus läheduses.

Ripptrepp on ligipääsetav ainult adrenaliinihimulistele – ja mitte ainult selle julgust nõudva ülesehituse tõttu. Cave Peaki alguspunkti jõudmiseks tuleb läbida üks Amangiri via ferrata radadest. Need on kaljuronimise rajad, millel on kivisse kinnitatud metallist ronimisredelid ning mis kulgevad läbi punaste kaljudega kanjonite. Kolmetunnise raja läbimise preemiaks on võrratud vaated ja õigus sõprade ees uhkeldada.