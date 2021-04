Venemaa vettehüppevõistlustel juhtus kohutav õnnetus

RT teatel on paljulubav vettehüppaja väga raskes seisundis ning kui ta peaks kriitilisest olukorrast eluga välja tulema, ootab ees pikk taastusravi.

Laps on pärit Kaasanist. Tatarstani spordiminister Vladimir Leonov ütles, et poisi perekonnale on juba vajalikku toetust pakutud. Leonovi sõnul tehti lapsele Moskvas pühapäeval ka operatsioon.