Elu24 uudisteportaali peatoimetajaks saab Katrin Lust

«Olen väga liigutatud, et mulle Elu24 peatoimetaja kohta pakuti ja keegi on märganud seda tööd, mida «Kuuuurijaga» on viimased viis aastat tehtud, sest hoida ühte telesaadet parimate seas pole kindlasti olnud lihtne,» kommenteeris Lust uut ametit.

Uue peatoimetaja sõnul töötab Elu24s suurepärane meeskond, kellega koos on võimalik teha veelgi vägevamaid asju ja tuua lugejani põnevaid uudiseid. «Olla alati kohal ja märgata seda, mida teised ehk ei märka, selles olen ma siiani olnud üsna hea ja mis peamine – teha parimat meelelahutuslikku sisu,» rääkis Lust.

Uuele Elu24 peatoimetajale lisab turvatunnet see, et Postimehe majas istub samal korrusel ta kunagine õppejõud Mart Raudsaar, kes juhib praegu Postimeest ja õpetas talle Tartu ülikoolis ajakirjanduse põhitõdesid. «Elu24 ja Postimees on küll erinevad väljaanded, aga samas see on hea tunne, kui Mart istub samal korrusel ja saame ehk Postimehega rohkem koostööd teha,» ütles Lust.

Lusti ajakirjanikukarjäär algas 17-aastaselt Eesti Ekspressile kaastöid tehes, misjärel töötas ta aastaid Õhtulehe ajakirjanikuna. Samuti on ta töötanud mitu aastat Londonis Daily Mirrori juures.

Viimastel aastatel on Lust olnud tegev televisioonis nii TV3s kui ka Kanal 2s. Lisaks muudele saadetele on ta ülipopulaarse saate «Kuuuurija» autor ja saatejuht. «Kuuuurijaga» plaanib Lust jätkata samamoodi ning ta loodab, et need kaks töökohta täiendavad teineteist.