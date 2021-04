PROOVI KA! ⟩ Tiktokker jagab FBI nippi jaatava vastuse saamiseks

Tahad iga päev midagi uut õppida? Kui sa parasjagu raamatuid lugeda ei viitsi või ei taha, siis tee endale TikTok. Tuleb välja, et sealt on võimalik ammutada ikka igasugust huvitavat informatsiooni.

FBI negotiator Chris Voss has some amazing tips ##smallbusiness ##melbourne ##australia ##businesstiktok ##fy ##foryou ##fyp

«Kui panete inimese kolm korda enne küsimuse esitamist jah-sõna ütlema, siis on suurem tõenäosus, et ta ta vastab ka teie küsimusele «jah»,» õpetab Rooney TikTokis.

Kui ta vastas kolm korda järjest jaatavalt, siis on väga suur tõenäosus, et ta vastab ka küsimusele «kas sa tahad minna McDonaldsisse? jaatavalt. Vastasel juhul on vist suurem tõenäosus, et ta pakub välja mõne muu koha... 🤔