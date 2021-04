SUVI? ⟩ Tanja Mihhailova läks üheskoos raadiohääl Andi Raigiga telkima

Võiks arvata, et armastatud laulja Tanja Mihhailova on häälepaelad pandeemiaajaks puhkele pannud, kuid ei. Naine toimetab juba mõnda aega Skyplusi ridades, ajades päevakajalistel teemadel juttu raadiohääl Andi Raigiga . Raadiotegelaste päevad ei piirdu vaid raadiostuudios kükitamisega, vaid paistab, et ettevõtmisi jagub ka väljaspool stuudioruume.

Tanja Mihhailova jagas Instagramis lõbusat fotot, mis paistab olevat tehtud matkapoes. Laulja pikutab mõnusalt telgis, ümberringi kõiksugu põnevat matkakraami, et tagada sujuv puhkus. Magamiskotid, grillimisvahendid, piknikutekk, kaelapadi ja palju muud - mida veel tahta. Kaugel küll see suvi on, et saaks isegi kapist telgi välja tõmmata ja sammud metsa seada.