ELU 25 ⟩ Geograaf Toomas Kümmel: Soomusrong haruteel ehk närvide sõda

Putini maailmas unistavad lääneriigid hommikust õhtuni ainult sellest, kuidas Venemaa loodusvarad endale röövida, kasutades selleks viiendat kolonni, värvilisi revolutsioone ja ajaloo võltsimist.

See on tüüpiline kaageebiidi arusaam, et endised nõukogude liiduvabariigid ei näita Venemaa kui Nõukogude Liidu õigusjärglase vastu üles küllaldast alandlikkust, igavest tänuvõlga. Kui Putinile ei olda piisavalt tänulikud, tuleb tänulikkusele sundida.

Sanktsioonide arsenal

Selle taustal ei ole midagi imelikku, et terve maailma tegeleb praegu hommikust õhtuni iga informatsioonikillu püüdmisega, et analüüsida ja ennustada, kas Venemaa ründab sõjaliselt Ukrainat või mitte. Seekord on siiski palju asju teisiti kui varem, 2008. aasta Sakartvelo Lõuna-Osseetia ja 2014. aasta Ukraina Krimmi ja Donbassi sündmuste ajal. Esiteks puudub üllatusmoment. Teiseks on Venemaa tegevuse suhtes läänemaailma tüüpiline leplikkus ja järeleandlikkus asendunud USA uue presidendi otsusekindlusega. Piisab, kui lugeda USA ja Ukraina juhtide kõneluste protokolle. Nii on USA lubanud Ukrainale „vankumatut toetust“ Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsele ning Ukraina euroatlantilise integratsiooni (NATO) püüdlustele.

USA Venemaale teada andnud, missugused sanktsioonid neid Ukraina sõjalise ründamise korral ees ootavad. Sisuliselt tähendab see tõelist majandussõda Venemaa vastu.

Muidugi ei hakka NATO sõdurid sõjalise konflikti eskaleerumise korral seal sõdima, kuid igakülgset relvaabi ja instruktoreid, kes näitavad Ukraina sõduritele, missuguseid nuppe tuleb moodsatel relvadel nende käivitamiseks vajutada, annavad eelkõige USA ja britid, ja on seda juba andnud. Teiseks on USA Venemaale teada andnud, missugused sanktsioonid neid Ukraina sõjalise ründamise korral ees ootavad. Sisuliselt tähendab see tõelist majandussõda Venemaa vastu. Sanktsioonide arsenali on USA lubanud lülitada naftaembargo, ülemaailmse pankadevahelise kommunikatsioonisüsteemi SWIFT väljalülitamise ja nn vene oligarhide läänemaailma pankade arvetel asuva kuldse triljoni arestimise.

Propaganda masinavärk

Sellele vaatamata on Venemaa vägede koondamist jätkanud. Venemaa taktika on ajaproovile vastu pidanud provokatsioonide strateegia, süüdistada agressiooni ohvrit sõjalise konflikti initsieerimises. Sellel aastal on Donbassi relvarahus langenud juba 27 Ukraina sõdurit, hiljuti kisendas kogu Venemaa propaganda masinavärk viieaastasest poisist, kelle olevat justkui tapnud Ukraina droonilt heidetud lõhkekeha. See ilmselge fake news ja veel kavandatavad lähevad ühte ajaloolisse ritta kaubalaev „Metallist“ uputamise ja Mainila laskudega. Venemaa on lubanud oma kodanike kaitset Donbassis Ukraina rünnaku korral. Venemaa on andnud 400 000 Donbassi elanikule Venemaa passid, olukord sarnaneb seega Lõuna-Osseetia provokatsiooniga 2008. Nagu vanas soveti laulusalmis, et me oleme küll rahuarmastav riik, aga meie soomusrong on haruteel valmis.

Teiseks rünnakusuunaks peetakse võimalikuks Krimmist lähtuvat Hersoni suunda, et jõuda Dneprini ja tagades Krimmi veega varustava kanali toimimine, mille Ukraina on praegu sulgenud. Ukraina–Krimmi kontrolljoonelt on linnulennult lähim kaugus Dneprini 72 km, kaugus Hersonini 90 km. On ka kolmas võimalus, mida ennustab üks autoriteetsemaid selle ala eksperte Andrei Piontkovski. Tema arvates võib Venemaa üritada saavutada kallaletungi esimeste päevadega suurt edu. 3-4 päeva pärast sissetungi lendab Moskvasse Prantsusmaa president Emmanuel Macron, mingi paber näpus ja Putin nõustub suuremeelselt vaherahuga. Putinil on jälle tükk Ukrainat käes, USA aga raskes seisus, sest justkui on mingisugune rahulepe saavutatud.

Venemaa asetab end kahvlisse

Venemaa on oma aktsiooniga pannud end tõelisse kahvlisse. Kui rünnak jääb ära, annab see Venemaa võimuladvikus, kus domineerivad pistrikud jõuametkondadest, põhjust süüdistada Putinit arguses. Sõjaline suuremahuline agressioon toob Venemaale samuti raskeid tagajärgi raskete majandussanktsioonide näol.

Kiire reageerimise õppus võimalikule ohule näeb mai alguses ette õhudessantoperatsioone Eestis, Bulgaarias ja Rumeenias. Need on suurimad NATO õppused Euroopas alates 1993. aastast.