Kethi Uibomägi on taas Eestis: väärtustagem seda, et me ei pea õues maski kandma!

Kethi Uibomägi ei suutnud keelduda kiusatusest, et peale pikalt kodumaast eemal viibimist taas Tallinna vanalinna tänavaid väisata. Laulja jagas videot, jalutades munakividel ja rääkides, kui tore on tegelikult Eestis tagasi olla. «Tallinna vanalinn on kusjuures ka väga ilus ja mõnus on see, et lund ei saja, lund ei ole ja tegelikult on Eestis väga mõnus ja tore tagasi olla. Väärtustagem seda, et me ei pea õues maski kandma,» räägib Kethi postitatud videos.