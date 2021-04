EDU! ⟩ Ada-Marie Nelke otsib tööd: mul on palju kogemust ja suur tahe

Möödunud nädalal rääkis Ada-Marie Nelke oma Youtube´i kanalil, et teenitavate summade eest siiski luksuslikke reise ja uhkeid autosid lubada ei saa. «Eestis pole võimalik sellist raha teenida, aga piisavalt, et head elu elada,» kommenteeris ta. Loe rohkem siit: POLE PAHA 〉 Ada-Marie Nelke paljastas, kui palju ta Instagrami postitustega teenib .

Teisipäeval tegi naine Twitterisse postituse, rääkides, et soovib taas tööturule naasta. «Tahan teenindajatööd jälle teha kuskil funky (lahe/lõbus - toim) seltskonnaga baaris/pubis. Kui keegi teab kedagi, kellel oleks pakkuda kui asjad laabuma hakkavad, siis holler at me (võtke minuga ühendust - toim),» säutsus tõsielustaar.