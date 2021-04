SUUR TÜLI ⟩ Laskesuusatäht süüdistab eksmeest: ta tahtis ainult mu raha

Abielulahutusprotsess on kulgenud kõike muud moodi, kui ladusalt. Tšehhi portaal Kafe.cz teatas märtsi lõpus, et Koukal oli abielu ajal Soukalova raha oma kontole kandnud ning muuhulgas ostnud ka kinnisvara.

Tšehhi meedias spekuleeritakse, et Koukal oli investeerinud Soukalova raha ning teeninud selle pealt korralikku kasumit.

Soukalova on edastanud kuriteoteate ning nõuab oma raha tagasi.

«Tuleb välja, et Petr Koukal kantis osa abikaasa varast endale, ilma et Soukaloval oleks sellest aimugi olnud. Sel on igal juhul kuriteo tunnusmärgid,» jätkas Antl.