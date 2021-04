SUVINE VIDEO ⟩ Eesti instakaunitar aitab kaasa araablaste luksusprojektile

Videos on näha ka Eesti instamodelli Astrid Elkenit, kes naudib elu kõikse magusamat poolt. Lõbutsetakse rannas, hullatakse klubis ja sõidetakse luksuslikul jahil.

Muusikavideo peaosades on Araabia Ühendemiraatide staarid Myriam Fares ja Asser Yassin.

Astrid Elkenil on Instagramis üle 32 000 jälgija, tehes temast Eesti mõistes ühe enim jälgitud sisulooja. 2018. aastal selgus, et kaunis Eesti neiu oli kohtingusaatest «Armastuse saar» tuntud tõsielustaar Charlie Taylori pruut. Nüüdseks on naine liikunud uutele jahimaadele.