Inimkaubandus Eestis: ta viidi üle riigipiiri vintis peaga, ülikond seljas - justnagu oleks tähtsa tegelase sõit

«Teise riigi kodanikud käisid Venemaal, leidsid poe tagant invaliide, kes olid võibolla natukene joobes. Nad pandi auto peale, toodi Euroopa Liitu kerjama. Jalutu invaliid kerjas mitu aastat, arusaamata isegi, mis riigis ta on, mis linnas ta on. Ta viidi üle riigipiiri vintis peaga, ülikond seljas – justnagu oleks tähtsa tegelase sõit. Ta kerjas siin Eestis, Pärnus. Tema teenistus oli väga hea, sest meie inimesed annavad invaliididele raha. See oli puude ärakasutamine,» rääkis telesaates «Õhtu!» MTÜ Eluliin juhatuse liige Eda Mölder.