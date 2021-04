KUULA ⟩ Spotify lõi uue esitusloendi «Vaktsiinilaulud»

Muusikaplatvormil on viimastel kuudel tehtud 50 protsenti rohkem vaktsiiniteemalisi esitlusloendeid. «Spotify fännid on alates 1. jaanuarist loonud üle 7700 vaktsiiniteemalise muusikalisti,» seisis platvormi avalikus teates. «Kõikide nende esitlusloendite ühised jooned on optimism, elevus ja huumor.»

Spotify enda tehtud esitusloendist leiab nii Pat Benatari loo «Hit Me With Your Best Shot» kui ka The Pointer Sistersi «I'm So Excited».