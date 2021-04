VIDEO ⟩ USA politseinik ajas püstoli ja elektrišokirelva segamini, afroameeriklane kaotas elu

Uurimisel ilmnes, et 48-aastane Potter tahtis võtta elektrišokirelva, et 20-aastast Wrighti korrale kutsuda, kuid kogemata haaras püstoli ja tulistas sellest, teatab bbc.com.

Kim Potter on töötanud USA politseis 26 aastat, tal on seni olnud laitmatu karjäär ja ta on olnud ka politseinike ametiühingu kohaliku osakonna juht.