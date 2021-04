Täna on «Eesti roimade» saates külas endine peaprokurör Lavly Perling, kes oli Veronika Dari tapmise uurimisega tihedalt seotud. Mis siis toona juhtus ja kuidas paistis asi prokuratuuri poolt? Mis on see pisiasi, millele viitame pealkirjas ja mis aitas selle juhusliku mõrva, mida kunagi ei pidanud toimuma, avastada? Selleks kuula saadet.