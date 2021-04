Naine paljastab, kuidas teenindaja tema truudusetu peigmehe tahtmatult sisse rääkis

Naine nimega Felicia Burzotta postitas ühismeediaplatvormile TikTok klipid, kus räägib loo truudusetu peigmehe vahelevõtmisest.

«Kui ta ütles, et läheb poistega õhtust sööma, siis arvasin, et ta valetab. Helistasin restorani ning teesklesin, et korraldan talle üllatuspidu. Küsisin teenindajalt, kes seal juba on... Tema sõbrad või tema õde? Ta vastas, et tema õde,» avaldas Burzotta esimeses klipis, mida on vaadatud juba üle 4,6 miljoni korra.

Kuna inimestel tekkis loo kohta õigustatult palju küsimusi, siis filmis petetud naine veel ühe klipi, kus seletas juhtunu veidi pikemalt lahti.

«Mul oli aimdus, et ta võib mind ühe teise naisega petta. Too naine oli igal pool, pidevalt läheduses, temast lihtsalt ei saanud lahti», rääkis Burzotta teises klipis. «Igatahes selle tunde pealt ma helistasin restorani ja ütlesin: «Hei. Ma tahaksin väga oma peigmeest tema sünnipäeva puhul üllatada. Meil on vaja suuremat lauda, aga ma ei tea, kellega ta seal on. Kas ta on oma õe või sõpradega.»»

Teenindaja olevat seepeale küsinud, milline tema peigmees välja näeb, ning Burzotta muidugi lahkesti kirjeldas. «Oh, ma näen teda. Ta on oma õega,» sai naine äkitselt vastuse, mida oli kartnud. Isiku tuvastamiseks uuris ta teenindajalt veel, kas «õde» on blond või brünett. Selgus, et blond.

Petetud naine viibis ise parasjagu teises linnas, kuid järgmine päev peigmehe korterisse minnes leidis ta voodist kunstripsmekarva. Olgu öeldud, et Burzotta ise kunstripsmeid ei kanna.