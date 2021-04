VIDEO ⟩ Prantsusmaa tennisetäht: mind ei koti see mäng, peaasi et raha tuleb

Paire'i mõõn ei ole tingitud sellest, et ta ei oskaks mängida. Megaandeka prantslase virtuoossed oskused võiksid talle tagada ka kõrgema kui 35. koha. Probleem on muus.

«Mind ei koti see mäng absoluutselt. Mängin veel paarismängu ära ja siis lähen paari tunni autosõidu kaugusele koju ära. Sellisesse surnuaeda saabumine tekitab minus ainult masendust,» ütles Paire, kes pidas surnuaia all silmas tühje tribüüne.

Oma tenniseelu raskel ajal on Paire korduvalt väljendanud arvamust, et koroonapiirangud ning publikuta mängimine rikuvad kogu professionaalse tennise olemuse.

Prantslane on välja arvutanud, et kehva seisu talumine on seda väärt. Pangakonto saab täiendust ka kaotuste puhul.