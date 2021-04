Alisa Grabovaja on Tallinnast pärit kaunitar, kes tegeleb aktiivselt ja väga kõrgel tasemel modellindusega. Naine on modelliks olnud sellistele maailmakuulsatele moemajadele nagu Dior, Louis Vuitton, Chanel ja paljud teised.

Kuigi Grabovaja on pärit Tallinnast, veedab ta suurema osa oma ajast välismaal töötades. Naise suureks nõrkuseks töövälisel ajal on raamatud ning hobused ja üheks tema suurimaks unistuseks on endale valge hobune osta.