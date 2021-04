Miljonär Kristel Kruustük vaimsest tervisest: on aegu, kus ma ei tule oma tunnetega toime

Mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio asutaja ja tegevjuht Kristel Kruustük tegi isiklikule Instagrami kontole avameelse postituse. «Olen ärevuse ja stressiga viimasel ajal rohkem tegelenud ja see häirib mind,» tunnistas ettevõtja oma postituses.

«Tean, et olen kõvasti vaeva näinud, et olla tänaseks siin, kus olen, kuid ikkagi tundub, et sellest ei piisa. Mina ei ole piisav. Ma peaksin praeguseks midagi enamat olema,» kirjeldas ettevõtja.

Kruustük lisas: «Iga kord, kui ma analüüsin oma reaktsioone teatud olukordades, tean täpselt, et positiivne vaatenurk on miski, mis on minu enda otsustada. Enda süüdistamise asemel peaksin oma energia suunama probleemide lahendamisele mitte sügavamale enesesüüdistamise ahelasse.»

«Kui lahendust ei ole peaksin sellega leppima ja edasi liikuma,» tunnistas Kruustük ja tõdes, et ta teab seda, kuid imestas, miks on seda kõike raske praktikas rakendada.

Ettevõtja lisas lõpetuseks, et õhtuse jalutuskäigu ajal jõudis ta järgmisele järeldusele: «Selleks, et olla tugevam, vastupidavam, õnnelikum ja rahulolevam, peaksin harjutama ärksust ja kaastunnet. Võib-olla peitub võti selles?»

Oma vaimsest tervisest rääkinud Kruustük tänas 14 tundi pärast postituse avaldamist Instagrami-lugudes kõiki, kes talle olid kirjutanud.