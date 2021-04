Kui Merylin Nau kostitas kuumade fotodega otse Dubaist, siis nüüd on Anita Sibula kord. Naine postitas Instagrami pildi, mis on justkui kaader unistuste puhkusest. Tõnäoliset on tegemist küll fotomeenutusega Maldiividelt, kuid kes meist ei sooviks siis praegu paradiisirannal mõnusas merevees supelda?

Naine poseerib pildil üsnagi nappides bikiinides troopilisel rannal. Sibul kirjutab foto allkirjas, et vihkamine on frustratsiooni ja kire kombinatsioon. Ta lisab, et tegemist on parima tsitaadiga, mida ta päeva jooksul lugema sattus.