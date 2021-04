Merily Timmer on selleaastase «Selgeltnägijate tuleproovi» üks osalistest. Täna, 17. aprillil, tähistab ta oma 27. sünnipäeva. Noore ea kohta on naine pidanud juba nii mõndagi kogema. «Elasin läbi ühe lahkunud inimese surma, nägin kõike, kuidas ta tapeti, mis temaga edasi tehti ja tundsin kõiki neid tundeid. Ma hirmutasin oma ema nii ära ja ta pidi helistama öösel meie ühisele sõbrale, et mind hüpnoosiga sellest olukorrast välja tuua.»