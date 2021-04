Desiree Mumm leidis uue silmarõõmu

Kahtlus, et paari teed on lahku läinud, oli fännidel juba varem. See tuli sellest, kui Mumm postitas Tiktoki video, kus olid valdavalt lahkumineku teemalised klipid. Sel ajal kinnitas naine, et tema ja Orgu vahel on kõik hästi, kuid vaid paar nädalat hiljem avalikustasid nad, et on siiski lahku läinud.