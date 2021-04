ABISTAJAST ABIVAJAJAKS ⟩ Tartu restoranipidajate pere kõhutäis sõltub nüüd toidupanga annetustest

Tartus suširestorani pidanud pere oli vaid natuke enam kui aasta eest ise see, kes otsustas Toidupanga kogumiskastidesse hakata annetusi tegema. Eelmise kevadeni läks Esingute pereäril hästi. Sealt said vajadusel tassi kohvi ka kodutud, kel muidu kuskilt midagi võtta pole. Hiljem hakati aga kord nädalas abivajajatele jagama ka restoranis alles jäänud toitu.

See läks aga kaugemalegi. Esingud hakkasid ka toidupanga kogumiskastidesse vähehaaval annetama. Panustati paari inimese kuu toidule. «Kuivatatud puuvilju, maiustusi - midagi, mis teeb meele rõõmsaks,» selgitas Erik-Eduard. «Ei tundnud, et see midagi erilist oleks. Kahe inimese toit, see pole ju palju.»