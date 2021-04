Pikk kodutee pulgaga ninas

See, milliseid teste nõuavad lennufirmad, vahemaandumiskojad ja lõppsihtjaamad, on jätkuvalt kiires muutumises. Varieeruvad testide tüübid (kas odav ja kiire antigeeniuuring või aeganõudev PCR) ning tundide arv, mis võib olla möödunud proovi võtmisest (kuid vahel ka tulemuse kättesaamisest) kuni lennule registreerumise (või hoopis sihtpunkti saabumiseni). Võimalusi, et midagi viltu läheb, on seega ohtralt ning alati on sellises olukorras õigus tugevamal ehk testinõude kehtestajal. Kuna teadsin, et mul peab olema negatiivne testitulemus ette näidata alles Cancúni–Lissaboni lennu eel kahe päeva pärast, polnud ma veel väga paanikas ning kõmpisin seisvast sabast minema. Järgmisel ehk Mexico Citysse lendamise hommikul polnud ööpäev ringi avatud testitelgi ees järjekorras enam kedagi ja 1499 MXNi (umbes 62 eurot) eest viibati pulgakesega üsna õrnalt mööda ninasõõrmeid ja kurgumandleid. Siis solgutati pulgakesi mingis lillas lahuses ning tulemus lubati meilile saata järgmiseks hommikuks.