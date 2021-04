Reisiuudised

Mais avanevad paljud lennuliinid

Maikuu jooksul peaks taastuma Tallinnast lennud Ateenasse (Ae­gean), Brüsselisse, Pariisi ja Münchenisse (AirBaltic), Oslosse (Norwegian), Londonisse, Berliini, Paphosele ja Viini (Ryanair), Viini ja Sandefjordi (Wizzair) ning Kopenhaagenisse (SAS). Võimalikud on muudatused. PM

Iisrael avab uksed matkagruppidele

1300 uuest päevasest Covid-19 nakkusest teatas Tai kolmapäeval. See on päevane rekord. Sealne reisimine on traditsiooniliste uue aasta pidustuste puhul elavnenud. Mullu keelati Tai uue aasta ajal riigis reisimine, kuid mitte tänavu.