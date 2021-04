LÕBUS VIDEO ⟩ Katrin Lust andis vastused fännide teravatele küsimustele: kas ta on kunagi varastanud?

Lusti sõnul on tema naha sobivalt paksuks teinud ka aktipiltide skandaal. «Eks praegu võib selle üle nalja visata ning kõik on tore ja lõbus, aga kui see juhtus, sai pisaraid valatud kõvasti,» meenutas ta. Lusti sõnul on paljast nahka Elu24s palju, kuid eriti kolleegide puhul mõtleks ning räägiks ta seepärast avaldamise korralikult läbi.

Kas ajakirjanik on kunagi varastanud? «Lapsena kindlasti, jah,» arvas Lust. «Mulle meenub, et Tartu Karete poes me varastasime lastena äkki Kalevi apelsini nätsu,» arutles Lust. «See oli väga naljakas, aga kui vanemad said teada, siis said kõik kodus peksa!»