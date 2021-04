Endine ameerika jalgpallur ja «Unelmate poissmees»: olen homo

Pärast jenkivutikarjääri tõusis Underwood avalikkuse ette tõsielusõudes. Ta osales võistlejana sarjas The Bachelorette ning 23. hooaja The Bachelor-sarjas oli tal peaosa.

«Unelmate poissmehe» tähelepanu eest rivaalitsesid 30 naist. Hooaja võitis Cassie Randolph, kellega Underwood ka aastajagu käis. Paar läks lahku suure riiuga eelmisel aastal, tüli on nii suur, et õigust otsustati minna otsima kohtust.

«Jõudsin eraelus seisu, kus oli pime ja paha, mind häirisid paljud asjad, kuid need olid otsitud põhjused. Oleksin pigem surnud, kui teatanud, et olen homo. Usun, et see oli mulle äratuskellaks.»

«Los Angeleses oli hetki, kui ärkasin ja arvasin, et ma ei ole ärkvel. Ma ei tahtnud üleval olla. Siis mõistsin, et pean oma elu üle valitsemise tagasi saama.»

Underwood ütles Good Morning America intervjuus, et tänas jumalat, kui ta valiti Unelmate poissmehe saatesse. Ta uskus, et see on vastus palvetele, et ta on ikkagi hetero.