KULDKIHARAD ⟩ Gerli Padar jagas tütrega kaunist pilti: blondidel on lõbusam!

Gerli Padaril on kaunis pixie-stiilis soeng ja samuti heledad juuksed nagu tütrel Amanda Rebeca Padaril . Ema ja tütar tõmbasid selga ka ühtemoodi hallid pusad. Tore jäädvustus!

Amanda Rebeca Padar tantsib võistlustantsu ja teda on saatnud selles valdkonnas suur edu. Tütar käib võistlustantsijast isa Martin Parmase jälgedes, kel endalgi on seljataga edukas tantsukarjäär.