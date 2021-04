DESYR on sarnaselt OnlyFansile fänniplatvorm, mille loojad on panustanud lehe valmimisse palju aega ja vaeva, et teiste seast silma paista. Kuigi OnlyFans on üks esimesi, mis fänniplatvormidele mõeldes pähe torkab, on turg niivõrd lai, et konkurentsi pakuvad ka teised. DESYR on üks neist uustulijatest.